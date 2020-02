백예린 'Our love is great' 커버./ 사진제공=JYP엔터테인먼트

2020 제17회 한국대중음악상의 수상자 명단이 27일 공개됐다.한국대중음악상선정위원회는 3개 분야, 24개 부문으로 나눠 수상자를 발표했다. 이날 한국대중음악상선정위원회가 공개한 주요 수상 결과에 따르면 가수 백예린이 올해의 음반, 최우수 팝 음반, 최우수 팝 노래 3관왕을 거머쥐었다.잔나비는 올해의 노래와 최우수 모던록 2개 부문을 수상했다. 최우수 댄스&일렉트로닉 음반, 최우수 댄스&일렉트로닉 노래 부문을 수상한 림 킴(구 투개월 김예림)도 눈에 띈다. 수상 가수들의 소감은 이후 한국대중음악상 유튜브 채널을 통해 업로드될 예정이다.이번 시상식 개최는 코로나19 감염 확산 우려로 취소됐다. 각 부문별 수상 결과 및 소개는 한국대중음악상 홈페이지에서도 확인할 수 있다.종합올해의 음반 백예린 [Our love is great]올해의 노래 잔나비 ‘주저하는 연인들을 위해’올해의 음악인 김오키칭따오 올해의 신인 sogumm장르최우수 록 음반 잠비나이(JAMBINAI) [온다 (ONDA)]최우수 록 노래 잠비나이(JAMBINAI) ‘온다 (ONDA)’최우수 모던록 음반 검정치마 [THIRSTY]최우수 모던록 노래 잔나비 ‘주저하는 연인들을 위해’최우수 메탈&하드코어 음반 메써드 [Definition of Method]최우수 팝 음반 백예린 [Our love is great]최우수 팝 노래 백예린 ‘그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야’최우수 댄스&일렉트로닉 음반 LIM KIM [GENERASIAN]최우수 댄스&일렉트로닉 노래 LIM KIM ‘SAL-KI’최우수 랩&힙합 음반 C JAMM [킁]최우수 랩&힙합 노래 E SENS ‘그XX아들같이’최우수 알앤비&소울 음반 서사무엘(Samuel Seo) [The Misfit]최우수 알앤비&소울 노래 Jcelf ‘mama, see’최우수 포크 음반 천용성 [김일성이 죽던 해]최우수 포크 노래 천용성 ‘대설주의보’최우수 재즈&크로스오버 - 재즈 음반 김오키 [스피릿선발대]최우수 재즈&크로스오버 - 크로스오버 음반 블랙스트링 [Karma]최우수 재즈&크로스오버 - 최우수 연주 배장은 리버레이션 아말가메이션 [JB Liberation Amalgamation]특별공로상 김수철선정위원회 특별상 서울레코드페어김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr