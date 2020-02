방탄소년단 '맵 오브 더 솔:7', 8주차 가온 앨범차트 1위

가온차트 측, “집계 사상 최대 첫 주차 판매량"

그룹 방탄소년단./ 사진제공=빅히트 엔터테인먼트

그룹 방탄소년단의 정규 4집 '맵 오브 더 솔:7(MAP OF THE SOUL:7)'이 가온차트 최대 초동 판매량 기록을 세웠다.가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회는 27일 “방탄소년단의 ‘MAP OF THE SOUL : 7’ 앨범이 가온차트 집계 사상 최대 첫 주차 판매량으로 1위에 진입했다”고 발표했다.'맵 오브 더 솔:7'은 가온차트 8주차 앨범 차트 1위를 차지했다. 가온차트의 앨범 판매량은 월간으로 발표돼 '맵 오브 더 솔:7'이 발매된 2월 가온차트에서의 판매량은 오는 3월 가늠할 수 있을 것으로 예상된다.아이유 (IU)가 참여한 tvN 드라마 '사랑의 불시착' OST ‘마음을 드려요’는 8주차(2020.02.16~2020.02.22) 디지털차트, 스트리밍차트에서 1위를 차지해 2관왕의 영예를 안았다. 다운로드차트에서는 IZ*ONE (아이즈원) ‘FIESTA’가 1위에 랭크됐다.아티스트의 글로벌 인기를 직관적으로 확인해볼 수 있는 소셜차트2.0에서는 방탄소년단이 9주 연속 1위를 이어가고 있다. 8주차 소셜차트에서는 90년대 아티스트의 차트 진입이 돋보였다. 23위에 랭크된 스페이스 에이와 34위에 랭크된 현진영은 smrXMubeat의 방송, 공연 영상 조회 수가 높았던 것으로 확인됐다.8주차 디지털차트에 랭크된 신곡은 3위 IZ*ONE (아이즈원) ‘FIESTA’, 11위 방탄소년단 ‘ON’ 등이다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr