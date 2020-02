[연예팀] 추화정이 신곡 ‘On My Own’을 발표한다.소속사 아이컨텍컴퍼니 측은 금일(27일), “추화정 새 싱글 ‘On My Own’이 3월2일 발매된다”고 소식을 전했다.‘On My Own’은 꿈을 꾸는 모든 이에게 전하는 힘찬 메시지를 녹여낸 곡이다. 지난해 1월 데뷔 싱글 ‘실컷’ 이후 발매되는 그의 두 번째 싱글이다.특히 이번 신곡은 추화정이 직접 작곡에 참여해 진정성을 높였다는 후문. 추화정은 “곡을 만들면서 스스로에게도 참 많은 힘이 됐다”고 했다.한편, 추화정은 과거 Mnet ‘너의 목소리가 보여2’에서 ‘8등신 이선희’로 출연해 눈도장을 찍었다.(사진제공: 아이컨텍컴퍼니)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr