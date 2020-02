갓세븐 뱀뱀, 태국 8개 브랜드 광고 모델 발탁…"닉쿤과 선한 영향력 전파"

갓세븐 뱀뱀, 태국 8개 브랜드 광고 모델 발탁

2PM 닉쿤과 태국서 선한 영향력 전파

그룹 갓세븐(GOT7)의 뱀뱀이 태국의 광고계와 소셜미디어에서 놀라운 영향력을 발휘하고 있다.뱀뱀은 최근 2018년부터 모델로 활동 중인 태국 최대 통신사 AIS의 5G 캠페인의 메인 모델로 발탁됐다. 2017년부터 지금까지 총 8개 브랜드의 광고를 섭렵했다. 통신사, 스마트폰, 이커머스, 의류, 식품, 오토바이, 침구류 등 다양한 분야를 아우르며 최고의 모델로 군림 중이다.모델로서 뱀뱀이 갖는 파급력은 이미 입증이 완료됐고, 현재도 각종 브랜드의 러브콜이 쇄도하고 있다.'뱀뱀 파워'는 광고를 넘어 소셜미디어까지 장악했다.2019년 트위터가 발표한 통계에 따르면, 뱀뱀은 '태국에서 가장 많이 언급된 엔터테인먼트 계정' 1위에 올랐다.'전 세계 트위터 이용자가 가장 많이 언급한 K팝 계정'에서는 10위를 기록했다. '태국에서 가장 많이 트윗 된 해시태그' 2위는 'bambam', 7위는 '뱀뱀'이 차지했다.뱀뱀은 지난해 태국에서 솔로 아티스트로 활약하며 톱스타의 위상을 뽐냈다.지난해 3월 1일 태국 방콕을 시작으로 9일 나콘라차시마, 10일 콘깬, 16일 푸껫, 17일 치앙마이 등 주요 5개 도시에서 7회에 걸쳐 팬미팅 투어 '뱀뱀 더 퍼스트 팬미팅 투어 블랙 페더 인 태국(BAMBAM THE FIRST FAN MEETING TOUR BLACK FEATHER IN THAILAND)'을 성황리에 마쳤다.같은 JYP엔터테인먼트 소속인 그룹 투피엠(2PM)의 닉쿤과 유니세프 태국의 아동 보호 캠페인에 적극 참여하며 선한 영향력 전파에도 앞장섰다.뱀뱀은 2020년에도 국내외를 넘나들며 다양한 분야에서 글로벌 행보를 이어 갈 예정이다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr