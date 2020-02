MCND 캐슬제이

그룹 MCND의 캐슬제이가 코로나19 여파로 모든 음악방송이 무관중 녹화이지만, 최선을 다하겠다고 밝혔다.26일 오후 서울 광장동 예스24라이브홀에서 MCND의 데뷔앨범 '인투 디 아이스 에이지(into the ICE AGE)'의 쇼케이스가 열렸다.MCND는 신화의 앤디와 에릭, 김우석과 이진혁 등이 소속된 티오피미디어에서 업텐션 이후 5년 만에 내놓는 신인 보이 그룹. 캐슬제이, 빅, 민재, 휘준, 윈으로 구성된 5인조다.MCND는 패기 넘치게 데뷔를 알렸지만, 코로나19의 여파로 인해 모든 음악 방송 프로그램이 무관중으로 녹화를 진행한다.캐슬제이는 "코로나19 확산으로 무관중 무대가 속상하기도 하지만, 무엇보다 아티스트와 팬들의 안전이 최우선이라 생각한다. 방송으로도 충분히 좋은 모습을 보여줄 수 있을 거라 생각하기 때문에 열심히 활동하겠다"고 말했다.MCND의 데뷔 앨범에는 타이틀곡 '아이스 에이지(ICE AGE)'를 비롯해 '인트로 디 아이스 에이지(intro the ICE AGE)' '스테레오타입스(Stereotypes)' '헤이 유(Hey You)' '티오피 갱(TOP GANG)' 등 5곡이 수록됐다. 타이틀곡 '아이스 에이지'는 힙합 장르로 다채로운 사운드의 조화를 통해 MCND의 에너지를 느낄 수 있는 노래다. 리더인 캐슬제이가 직접 작사했다.'인투 디 아이스 에이지(into the ICE AGE)'의 음원 전곡은 오는 27일 오후 6시 각 음원사이트에서 공개된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr