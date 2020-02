티오피 신인 MCND 데뷔

당찬 포부 담은 데뷔곡 '아이스 에이지'

"다채로운 매력이 우리의 강점"

그룹 MCND 데뷔 쇼케이스 /사진=최혁 기자

그룹 MCND가 당찬 데뷔 소감을 밝혔다.MCND(캐슬제이, 빅, 민재, 휘준, 윈)는 26일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 데뷔 앨범 '인투 디 아이스 에이지(into the ICE AGE)' 발매 기념 쇼케이스를 개최했다.MCND는 티오피미디어가 새롭게 선보이는 보이그룹으로 '음악으로 새로운 꿈을 만들겠다(Music Creates New Dream)'는 포부를 담고 있다.데뷔 앨범 '인투 디 아이스 에이지'에는 타이틀곡 '아이스 에이지(ICE AGE)'를 비롯해 인트로 '인투 디 아이스 에이지'와 거칠면서도 레트로한 느낌의 '스테레오타입스(Stereotypes)', 통통 튀는 듣기 쉬운 힙합 리듬의 '헤이 유(Hey You)', 프리 데뷔를 통해 공개했던 '티오피 갱(TOP GANG)'까지 총 5트랙이 실렸다.연습생 생활만 5년을 한 멤버 빅은 이날 "이렇게 MCND 멤버들과 '아이스 에이지'라는 곡으로 데뷔하게 돼 기쁘다. 멤버들을 믿고 지금처럼 무대를 즐기면 좋은 활동이 될 것 같다"라고 말했다.MCND만의 차별화된 매력을 묻자 "모든 아티스트분들이 무대 위에서 재미있게 놀고 후회 없는 무대를 위해 최선을 다하지 않냐. 우리도 이런 게 강점인 것 같다"면서 "특히 '아이스 에이지'에 유닛, 솔로, 군무까지 다양하게 들어가 있어서 다채로운 매력을 느낄 수 있는 것도 우리만의 차별점이라고 생각한다"고 답했다.리더 캐슬제이는 "아침에 눈 뜨고 퇴근할 때까지 회사에 있는 시간에는 다 연습에 몰두했다"라며 남다른 자신감을 보였다. 당찬 매력이 인상적인 이들은 자신감의 이유로 팀워크를 꼽았다. MCND는 "긴 연습 시간도 있고, 다섯 멤버들이 서로 믿고 의지하기 때문에 우리만의 자신감이 나올 수 있었던 것 같다"고 말했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com