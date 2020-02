MCND, 하이라이트 메들리 공개…오늘(26일) 데뷔 V라이브 진행

신인 보이그룹 엠씨엔디(MCND)의 정식 데뷔가 하루 앞으로 다가왔다.MCND는 26일 공식 SNS에 데뷔 음반 '인투 디 아이스 에이지(into the ICE AGE)'의 하이라이트 메들리를 올렸다.음반의 제목처럼 빙하기를 연상하게 만드는 얼음 가득한 이미지로 시작된 하이라이트 메들리는 인트로 'into the ICE AGE'부터 타이틀곡 '아이스 에이지(ICE AGE)', 수록곡 '스테레오타입스(Stereotypes)' '헤이 유(Hey You)' '티오피 갱(TOP GANG)' 등 강렬한 음악으로 팬들의 이목을 끌었다.음반의 재킷부터 뮤직비디오까지 MCND의 뒷이야기가 담긴 영상으로 팬들의 기대를 한껏 높였다.지난 18일 데뷔 일정표를 공개하며 데뷔 카운트다운에 돌입한 MCND가 정식 데뷔인 오는 27일을 하루 남겨둔 가운데, MCND는 26일 오후 데뷔 쇼케이스 브이라이브(V LIVE)를 연다.MCND는 캐슬제이(Castle J), 빅(BIC), 민재(MINJAE), 휘준(HUIJUN), 윈(WIN) 등으로 구성된 5인조 팀이다. 새 음반을 발표하고 왕성한 활동을 펼칠 예정이다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr