AB6IX 이대휘 (사진=브랜뉴뮤직)

AB6IX (에이비식스)가 지난 25일 오후 6시 공식 SNS 채널들을 통해 지난 13일 발매한 디지털 EP ’5NALLY (파이브널리)’의 세 번째 트랙인 이대휘의 솔로곡 ‘ROSE, SCENT, KISS’ 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 영상은 ‘MY TWENTY IS ALL FOR YOU (나의 스물은 모두 너를 위한 것이다)’라는 문구로 시작하는데, 이어지는 붉은 조명과 장미꽃은 곡의 분위기와 어우러져 강렬함을 더했고, 이대휘의 매혹적인 눈빛 연기는 높은 몰입감을 선사했다. 특히 이대휘가 장미 꽃밭에 누워 나지막이 속삭이며 ‘ROSE, SCENT, KISS’를 뱉은 마지막 장면은 보는 이들의 집중력을 단숨에 끌어올렸다.브랜뉴뮤직은 “올해 스무 살이 된 이대휘가 성인식을 모티브로 만든 자작곡 ‘ROSE, SCENT, KISS’는 다이나믹하게 변화하는 감각적인 비트가 돋보이는 댄스곡이다. 지난해 11월 올림픽 체조경기장(KSPO DOME)에서 열린 첫 단독 콘서트 당시 무대로 선공개하며 한층 업그레이드된 비주얼과 성숙한 분위기로 팬들의 뜨거운 호응을 얻었던 곡이니 만큼 오는 27일에 공개될 뮤직비디오도 많은 기대와 사랑 부탁 드린다”고 전했다.한편 브랜뉴뮤직은 지난 13일에 발매된 AB6IX (임영민, 전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 새 앨범 ‘5NALLY’에 수록된 5곡 모두 퍼포먼스 뮤직비디오를 제작, 매주 1편씩 공개하는 파격적이고 공격적인 콘텐츠 프로모션으로 멤버들의 뛰어난 개별 능력과 매력을 더욱 극대화 시키고 있으며, 이대휘의 ‘ROSE, SCENT, KISS’ 뮤직비디오는 27일 오후 6시 AB6IX의 공식 SNS 채널들을 통해 전격 공개될 예정이다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com