그룹 몬스타엑스. / 제공=스타쉽엔터테인먼트

[텐아시아=김하진 기자]그룹 몬스타엑스가 미국 음악전문 매체 빌보드의 빌보드 200′ 차트에서 5위를 차지했다.23일(이하 미국시간) 빌보드는 공식 홈페이지를 통해 “몬스타엑스의 음반 ‘올 어바웃 러브(ALL ABOUT LUV)’가 ‘빌보드 200’ 톱(TOP)5로 데뷔한다”라는 기사를 올렸다.닐슨뮤직에 따르면 몬스타엑스는 지난 14일 발표한 ‘ALL ABOUT LUV’를 통해 ‘빌보드 200’에서 5위에 진입하는 쾌거를 이뤘다. 발매 이후 음반 판매량 5만 장을 포함해 총 5만 2000점을 획득했다. 첫 진입임에도 높은 순위에 이름을 올려 주목받고 있다.‘빌보드 200’은 싱글 차트인 ‘HOT 100’과 더불어 빌보드 메인 차트로 불리는 음반 차트이다. 음반 판매량과 더불어 디지털 음원 다운로드와 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 수치 환산해 순위를 집계한다. 몬스타엑스는 미국을 비롯해 전 세계 팬들의 높은 지지를 받았다.몬스타엑스의 리더 셔누는 “데뷔 이후 오랫동안 꿈꿔웠던 빌보드 메인 차트인 ‘빌보드 200’에서 5위라는 좋은 성적을 얻을 수 있어 이루 말할 수 없이 기쁘고 영광스럽다”면서 “많은 몬베베(팬클럽)의 응원과 지지 덕분에 이 자리까지 올 수 있었다고 생각하고, 정말로 감사드린다. 앞으로도 더 발전하는 몬스타엑스가 보답하겠다”고 밝혔다.아이엠 역시 “결코 쉽지 않은 길이지만 몬스타엑스가 언젠가 반드시 이룰 수 있는 목표라고 다짐하며 열심히 달려왔다. 그 노력에 좋은 결실을 맺은 것 같아 정말 행복하다”며 “사실 ‘ALL ABOUT LUV’는 기존의 몬스타엑스와는 또 다른 매력을 가진 음반이다. 새로운 변신이었지만 많은 팬들이 사랑해주셔서 다양한 활동을 보여드릴 수 있었고, 몬스타엑스로서도 굉장히 뿌듯했다”고 말했다. 이어 “이번이 앞으로 몬스타엑스가 갈 수 있는 많은 길들의 시작이라고 생각하고 더욱더 노력해서 더 좋은 모습 보여드리겠다”고 덧붙였다.몬스타엑스는 미국에서 거침없는 행보를 이어가고 있다. 미국의 언론 매체 타임은 몬스타엑스의 신곡을 ‘금주의 베스트 곡 5’로 선정했고, 빌보드를 포함해 버라이어티, 피플 등 다수의 현지 언론 역시 몬스타엑스 특유의 감성과 매력에 집중 조명하며 호평을 아끼지 않았다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>