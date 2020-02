몬스타엑스 (사진=스타쉽 엔터테인먼트)

그룹 몬스타엑스가 미국 '빌보드 200' 차트 5위에 올랐다.23일(이하 미국 현지 시각) 빌보드는 자사 홈페이지를 통해 "몬스타엑스의 앨범 'ALL ABOUT LUV'이 빌보드 200 톱 5로 데뷔한다(Monsta X's 'All About Luv' Album Debuts in Top Five on Billboard 200 Chart)"라는 기사를 게재, 빌보드 차트 진입을 예고했다.닐슨뮤직에 따르면, 몬스타엑스는 지난 14일 발표한 첫 미국 정규앨범 'ALL ABOUT LUV'(올 어바웃 러브)를 통해 '빌보드 200' 5위에 첫 진입하는 쾌거를 이뤘다. 14일 발매 이후 피지컬 앨범 판매량 5만 장을 포함해 총 5만 2천 점을 획득, 해당 차트 첫 진입에도 불구하고 5위라는 높은 순위에 오르게 됐다.이로써 몬스타엑스는 미국에서 첫 발표한 정규앨범으로 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200'에 처음으로 진입하는 호성적을 거두게 됐다. 보아, 소녀시대 태티서, 빅뱅, 투애니원, 방탄소년단, 슈퍼엠, 블랙핑크, NCT 127 등에 이어 이뤄낸 값진 성과다. 톱 5안으로는 방탄소년단과 슈퍼엠에 이어 세 번째로 더욱 뜻깊다.'빌보드 200'은 싱글 차트인 'HOT 100'과 더불어 빌보드 메인 차트로 불리는 앨범 차트로, 앨범 판매량과 함께 디지털 음원 다운로드와 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 수치 환산해 순위를 집계한다. 몬스타엑스는 미국을 비롯해 전 세계 팬들의 높은 지지를 받아 해당 차트 5위를 기록, 차트 진입의 첫 시작을 화려하게 밝혔다.더욱이 그간 '소셜 50'부터 '히트시커 앨범', '월드 디지털 송 세일즈', '월드 앨범', '톱 앨범 세일즈' 등 각종 빌보드 차트 상위권에 여러 차례 이름을 올렸던 몬스타엑스는 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200'에도 오르며 글로벌적 발전과 인기를 증명하게 됐다.몬스타엑스 셔누는 "데뷔 이후 오랫동안 꿈꿔웠던 빌보드 메인차트인 '빌보드 200'에서 5위라는 좋은 성적을 얻을 수 있어 이루 말할 수 없이 기쁘고 영광스럽다"면서 "많은 몬베베의 응원과 지지 덕분에 이 자리까지 올 수 있었다고 생각하고, 정말로 감사드린다. 앞으로도 더 발전하는 몬스타엑스가 돼서 그 마음에 보답하겠다"고 소감을 전했다.아이엠 역시 "결코 쉽지 않은 길이지만 몬스타엑스가 언젠가 반드시 이룰 수 있는 목표라고 다짐하며 열심히 달려왔다. 그리고 그 노력에 좋은 결실을 맺은 것 같아 정말 행복하다"며 "사실 'ALL ABOUT LUV'는 기존의 몬스타엑스와는 또 다른 매력을 가진 앨범이다. 새로운 변신이었지만 많은 몬베베 분들께서 사랑해주셔서 다양한 활동을 보여드릴 수 있었고, 몬스타엑스로서도 굉장히 뿌듯했다"고 소회를 밝혔다. 이어 "이번이 앞으로 몬스타엑스가 갈 수 있는 많은 길들의 시작이라고 생각하고 더욱더 노력해서 더 좋은 모습 보여드리겠다"고 덧붙였다.이처럼 몬스타엑스는 이번 앨범 'ALL ABOUT LUV'와 수록 타이틀 트랙 'YOU CAN'T HOLD MY HEART'(유 캔트 홀드 마이 하트)로 현지에서 눈부신 성장세를 자랑하며 승승장구하고 있다. 미국의 저명한 언론 매체 타임은 해당 타이틀 트랙을 '금주의 베스트 곡 5'로 선정했고, 빌보드를 포함해 버라이어티, 피플 등 다수의 현지 언론들이 몬스타엑스 특유의 감성과 매력에 집중 조명하며 호평을 아끼지 않았다. 또한, NBC 채널 '켈리 클락슨 쇼'를 비롯해 '투데이 쇼' 등 인기 TV쇼에 연이어 출연하고, 라디오 등 다양한 프로모션을 진행하며 끊임없는 활약을 펼치고 있다.한편 몬스타엑스의 '빌보드 200' 차트 순위는 오는 25일 발표된다.