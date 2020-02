그룹 방탄소년단. / 제공=빅히트 엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]가온차트가 24일 “그룹 방탄소년단 ‘MAP OF THE SOUL : 7’ 앨범이 가온차트 8주차 주간 소매점 앨범차트에서 1위를 차지했다”고 밝혔다.가온차트에 따르면 ‘MAP OF THE SOUL : 7’은 8주차(2020.2.16~2020.2.22) 소매점 앨범차트에서 2,667,293장으로 1위에 랭크 되었으며, 2월 21일 금요일 오후 7시에 가장 많이 판매됐다.2위는 IZ*ONE (아이즈원) ‘BLOOM*IZ’, 3위는 IZ*ONE (아이즈원) ‘BLOOM*IZ (Kit)’이 차지했다.8주차 일간 소매점 앨범차트에서는 16일 VERIVERY ‘FACE ME’, 17일-20일 IZ*ONE (아이즈원) ‘BLOOM*IZ’, 21일-22일 방탄소년단 ‘MAP OF THE SOUL : 7’이 1위에 랭크됐다.‘MAP OF THE SOUL : 7’은 지난 21일 발매됐다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>