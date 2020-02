봄이 오니 ‘봄날’이 인기...BTS MV 중 12번째로 3억 뷰 돌파

[연예팀] 방탄소년단 ‘봄날’이 3억 뷰를 넘어섰다.빅히트엔터테인먼트 측은 금일(22일), “2017년 2월 발표된 방탄소년단 ‘봄날’ 뮤직비디오가 오전 11시 58분경 유튜브 조회 수 3억 건을 넘었다”고 소식을 전했다.앞서 9억 뷰를 돌파한 ‘DNA’와 7억 뷰의 ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)’, 6억 뷰를 기록한 ‘불타오르네(FIRE)’ ‘FAKE LOVE’ ‘MIC Drop’ 리믹스, ‘IDOL’, 5억 뷰 ‘쩔어’ ‘피 땀 눈물’, 4억 뷰 ‘Save ME’, 3억 뷰 ‘Not Today’ ‘상남자’에 이어 ‘봄날’은 12번째로 3억 뷰를 돌파했다.소속사 측은 방탄소년단이 한국 가수 중 3억 뷰 돌파 뮤직비디오를 가장 많이 보유한 그룹이라고 강조했다.이외에도 방탄소년단은 ‘호르몬 전쟁’ ‘I NEED U’ 2억 뷰, ‘Danger’ ‘하루만’ ‘We Are Bulletproof Pt.2’ ‘RUN’ ‘Serendipity’ ‘Singularity’ ‘No More Dream’ 등 뮤직비디오가 1억 뷰 돌파를 기록했다.(사진제공: 빅히트엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr