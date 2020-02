그룹 방탄소년단의 ‘봄날’ 뮤직비디오가 3억 뷰를 돌파했다. /사진제공=빅히트엔터테인먼트

[텐아시아=김지원 기자]그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘봄날’ 뮤직비디오가 3억 뷰를 돌파했다.2017년 2월 발매된 방탄소년단의 ‘윙스(WINGS) 외전: 유 네버 워크 얼론(YOU NEVER WALK ALONE)’의 타이틀곡 ‘봄날’ 뮤직비디오가 22일 오전 11시 58분경 유튜브 조회 수 3억 건을 넘겼다.앞서 9억 뷰를 돌파한 ‘DNA’와 7억 뷰의 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’, 6억 뷰를 기록한 ‘불타오르네 (FIRE)’ ‘FAKE LOVE’ ‘MIC Drop’ 리믹스, ‘IDOL’, 5억 뷰 ‘쩔어’ ‘피 땀 눈물’, 4억 뷰 ‘Save ME’, 3억 뷰 ‘Not Today’ ‘상남자’에 이어 ‘봄날’은 12번째로 3억 뷰를 돌파했다. 이로써 방탄소년단은 한국 가수 최다 3억 뷰 돌파 뮤직비디오를 보유하게 됐다.‘봄날’은 RM과 슈가의 경험담을 녹여낸 가사와 서정적이고 대중적인 멜로디가 어우러진 곡으로 멀어진 친구와의 만남을 기다리며 희망을 잃지 않겠다는 따뜻한 메시지를 담고 있다. 뮤직비디오는 한 편의 예술영화 같은 영상미에 일곱 멤버의 소년미 넘치는 표정 연기가 더해져 전 세계적인 사랑을 받고 있다.이외에도 방탄소년단은 ‘호르몬 전쟁’ ‘I NEED U’ 2억 뷰, ‘Danger’ ‘하루만’ ‘We Are Bulletproof Pt.2’ ‘RUN’ ‘Serendipity’ ‘Singularity’ ‘No More Dream’ 등 뮤직비디오가 1억 뷰 돌파를 기록했다.김지원 기자 bella@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>