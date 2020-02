다크비(사진=뮤직비디오 캡처)

보이그룹 다크비(DKB)가 뭐 하나 빠질 것 없는 면모로 전 세계 팬들을 매료시키고 있다.지난 21일 오후 다크비 공식 SNS 채널을 통해 ‘미안해 엄마 (Sorry Mama)’(쏘리 마마) 퍼포먼스 뮤직비디오 영상이 공개됐다.영상 속 다크비는 9인 9색 섬세한 손동작과 제스처 등으로 멤버 각자의 매력을 자랑, 음악방송과는 또 다른 리얼한 칼군무와 멤버들 간의 완벽한 호흡으로 ‘힙합 형 퍼포먼스 그룹’의 존재감을 드러내고 있다.특히 다채로운 색감의 영상미와 다크비만의 화려한 퍼포먼스의 조화는 강렬한 분위기까지 극대화시켜 듣고 보는 즐거움도 더하고 있다.이외에도 다크비는 고난도 아크로바틱은 물론, 사과하듯 두 손을 모은 포인트 안무인 ‘사과춤’으로 보는 이들의 시선을 사로잡는 가하면, 탄탄한 실력을 강조해 9인조 괴물 신예 그룹의 위상까지 뽐내고 있다.출구 없는 매력을 뽐낸 다크비의 ‘미안해 엄마 (Sorry Mama)’는 브레이브엔터테인먼트의 수장 용감한 형제를 주축으로 레드쿠키와 다크비 멤버들의 공동작업으로 탄생, EDM TRAP(이디엠 트랩) 장르의 힙합 댄스곡이다.다크비는 ‘미안해 엄마 (Sorry Mama)’로 활발한 활동을 이어간다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com