방탄소년단, 美 ‘투데이쇼’ ‘MTV FRESH OUT’ 출연...뉴욕 ‘점령’

[텐아시아=김지원 기자]그룹 방탄소년단이 새 앨범 발매 당일 미국 유명 방송에 연달아 출연하며 전 세계 아미와 함께 뉴욕을 ‘점령’했다.방탄소년단은 21일(이하 현지시간) 뉴욕 록펠러 플라자(Rockefeller Plaza)에서 생방송으로 진행된 미국 NBC 모닝쇼 ‘투데이 쇼(TODAY SHOW)’와 타임 스퀘어(Times Square)에서 팬들과 만나는 MTV 음악 프로그램 ‘MTV FRESH OUT’에 출연했다.방탄소년단의 ‘투데이 쇼’ ‘MTV FRESH OUT’ 출연은 이번이 처음이다. 본격적인 인터뷰에 앞서 ‘투데이 쇼’는 1년 안에 3개 앨범 연속 ‘빌보드 200’ 1위, 새 앨범 선주문 400만 장 돌파 등 방탄소년단이 세운 여러 신기록을 언급하며 이들을 “전 세계 음악 시장을 점령한 밴드”라고 소개했다.‘MTV FRESH OUT’ 역시 방탄소년단을 환영하며 이들을 “세계적인 현상(Global phenomenon)”이자 “‘그래미 어워즈’에서 퍼포먼스를 펼친 최초의 한국 가수”라고 소개해 방탄소년단의 글로벌한 위상을 실감케 했다.정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’ 발매 후 첫 TV 프로그램으로 ‘투데이 쇼’와 ‘MTV FRESH OUT’에 연이어 출연한 방탄소년단은 당일 공개된 새 앨범, 팬클럽 아미, 새로운 투어에 대한 이야기를 전하며 현장을 찾은 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다.방탄소년단은 자신들이 ‘글로벌 센세이션(Global sensation)’이 될 수 있었던 이유에 대한 질문에 “여러 이유가 있겠지만 가장 중요한 것은 음악이 언어와 국경의 장벽을 뛰어넘기 때문이다”라고 답해 그동안 방탄소년단이 전해온 메시지를 다시 한번 강조했다.새 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : 7’에 대해서는 “우리의 운명을 받아들이고 우리의 그림자와 빛을 동시에 인정한다는 큰 다짐이자 선언을 담았다”며 “오랜 시간이 걸린 만큼, 더욱 완성도 높은 앨범으로 찾아뵙게 됐다”고 밝혔다.화기애애한 분위기 속에서 인터뷰를 진행한 멤버들은 “아미 분들에게 좋은 영향을 받았기 때문에 여러분에게도 좋은 에너지를 돌려드리고 싶다”고 했다. 또한 “방탄소년단은 아미 없이 완성될 수 없다”고 전해 팬클럽 아미를 향한 무한한 사랑을 드러냈다.방탄소년단은 새 앨범 발매 직후 뉴욕 곳곳에서 진행된 공개 방송과 라디오 방송에 연달아 모습을 드러내며 전 세계 아미들과 함께 뉴욕을 점령했다. 록펠러 플라자, 타임 스퀘어는 수많은 팬들로 인산인해를 이뤘고, 방탄소년단의 등장만으로 현장은 뜨거운 열기가 가득했다.지난 1월 미국 CBS ‘더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든(The Late Late Show with James Corden)’에서 선공개 곡 ‘Black Swan’ 무대를 최초로 공개해 화제를 모은 방탄소년단은 미국 NBC, MTV 채널의 방송까지 섭렵하는 글로벌 행보를 이어가고 있다. 오는 24일에는 NBC ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)’에서 새 앨범 타이틀곡 ‘ON’ 무대를 처음으로 선보인다.김지원 기자 bella@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>