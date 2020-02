방탄소년단 ‘ON’ 키네틱 매니페스토 필름(Kinetic Manifesto Film : Come Prima performed by BTS for Lead Single)./ 사진제공=빅히트 엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]그룹 방탄소년단의 ‘기록 줄세우기’에는 한계가 없다. 오늘(21일) 오후 6시 발매된 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL: 7)’이 또 한번 1위 행진을 보여주고 있다. 이날 오후 7시 기준 멜론, 벅스, 지니, 소리바다, 플로 실시간 차트 1위를 올킬한 것은 물론 수록곡들도 진입시키는데 성공했다. 멜론에서는 타이틀곡을 비롯해 앨범 수록곡 20곡이 순위에 이름을 올렸다.‘맵 오브 더 솔 : 7’은 방탄소년단의 데뷔 7년을 돌아보는 앨범으로, 20개 트랙이 실려있다. 세상에 ‘보여주고 싶은 나’와 그동안 숨겨왔던 내면의 그림자, ‘외면하고 싶은 나’를 모두 받아들이고 ‘온전한 나’를 찾은 방탄소년단의 솔직한 이야기를 담았다. 타이틀곡은 ‘ON’.이외에도 지난 1월 선공개된 ‘Black Swan’, 팝 가수 트로이 시반(Troye Sivan)이 작업에 참여한 ‘Louder than bombs’, 데뷔 앨범에 수록된 ‘We are Bulletproof Pt.2’를 잇는 ‘We are Bulletproof : the Eternal’ 등이 수록돼 있다. 래퍼 라인 유닛 곡 ‘욱 (UGH!)’, 보컬 라인 유닛 곡 ’00:00 (Zero O’Clock)’은 물론, 지민과 뷔의 ‘친구’, RM과 슈가 ‘Respect’과 같은 새로운 조합의 유닛 곡도 만나볼 수 있다. 래퍼 라인 솔로곡 ‘Intro : Persona’, ‘Interlude : Shadow’‘Outro : Ego’를 비롯해 일곱 멤버의 솔로곡도 실려 있다. 지민의 ‘Filter’, 정국의 ‘시차’, 뷔의 ‘Inner Child’, 진의 ‘Moon’이다. ‘ON (Feat. Sia)’는 앨범에는 수록되지 않은 디지털 트랙으로, 타이틀곡 ‘ON’의 또 다른 버전이다. 국내에서는 오는 28일 발표된다.앨범과 함께 공개된 키네틱 매니페스토 필름(Kinetic Manifesto Film : Come Prima performed by BTS for Lead Single)도 화제다. 이날 오후 7시 이후 유튜브 조회수는 약 46만회에 달한다. 방탄소년단이 이날 정오에 네이버 브이라이브를 통해 진행한 라이브 방송의 시청자 수는 1300만이었다.방탄소년단은 이번 컴백 후 첫 TV 프로그램으로 미국 NBC 모닝 토크쇼 ‘투데이 쇼(TODAY SHOW)’에 출연하며 뉴욕 록펠러 플라자(Rockefeller Plaza)에서 전 세계 팬들을 만날 예정이다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>