그룹 방탄소년단의 정국./ 사진=V라이브 캡처

[텐아시아=김수경 기자]그룹 방탄소년단이 21일 낮 12시 네이버 V앱을 통해 컴백 기념 라이브 방송을 펼쳤다.방탄소년단은 이날 오후 6시 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7(Map of the Soul : 7)’을 발매한다. 멤버들은 앨범 발매에 앞서 라이브 방송을 통해 팬들과 소통하며 앨범에 대한 소개를 간략하게 했다.정국은 이번 앨범에서 기대되는 곡으로 팝 가수 트로이 시반(Troye Sivan)이 작업에 참여한 ‘Louder than bombs’를 꼽았다. 정국은 “트로이시반과 함께 한 곡”이라며 “기존 곡과는 다른 느낌이 있을 것”이라고 말했다.이 외에 진 또한 “7주년에 맞춰 일곱 명의 마음을 담은 앨범을 내게 돼 더 뜻깊다”고 했다. RM은 “이번 앨범에는 그동안 숨겨왔던 그림자를 마주하고 이 또한 자신임을 인정하면서 받아들이자는 ‘에고’가 담겼다”며 “일곱 멤버의 7년을 되돌아보는 앨범”이라고 소개했다.이번 앨범의 타이틀곡은 ‘ON’이다. 앨범엔 이외에도 지난 1월 선공개된 ‘Black Swan’, 팝 가수 트로이 시반(Troye Sivan)이 작업에 참여한 ‘Louder than bombs’, 데뷔 앨범에 수록된 ‘We are Bulletproof Pt.2’를 잇는 ‘We are Bulletproof : the Eternal’ 등이 수록돼 있다. 래퍼 라인 유닛 곡 ‘욱 (UGH!)’, 보컬 라인 유닛 곡 ’00:00 (Zero O’Clock)’은 물론, 지민과 뷔의 ‘친구’, RM과 슈가 ‘Respect’과 같은 새로운 조합의 유닛 곡도 만나볼 수 있다. 래퍼 라인 솔로곡 ‘Intro : Persona’, ‘Interlude : Shadow’‘Outro : Ego’를 비롯해 일곱 멤버의 솔로곡도 실려 있다. 지민의 ‘Filter’, 정국의 ‘시차’, 뷔의 ‘Inner Child’, 진의 ‘Moon’이다. ‘ON (Feat. Sia)’는 앨범에는 수록되지 않은 디지털 트랙으로, 타이틀곡 ‘ON’의 또 다른 버전이다. 국내에서는 오는 28일 발표된다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>