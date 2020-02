BTS, 오늘 새 앨범 지구촌 공개…베일 벗는 '영혼의 지도'

정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7' 오후 6시 발매…타이틀곡 'ON' 일부 선공개그룹 방탄소년단(BTS)의 네 번째 정규앨범이 마침내 베일을 벗는다.방탄소년단은 21일 오후 6시 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)을 전 세계에 동시 발매한다.이번 앨범은 '맵 오브 더 솔'(MAP OF THE SOUL) 연작 두 번째 음반이다.지난해 4월 발매된 미니앨범 '맵 오브 더 솔: 페르소나'를 잇는다.방탄소년단은 총 20개 트랙에 달하는 이번 정규 앨범을 통해 '맵 오브 더 솔' 연작을 통해 탐색한 '영혼의 지도', 즉 진정한 자아를 찾기 위한 여정의 얼개를 드러낼 것으로 보인다.RM 솔로곡 '인트로 : 페르소나'로 시작해 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv), '메이크 잇 라이트'(Make It Right), '자메 뷔'(Jamais Vu), '디오니소스'(Dionysus)까지 전작 수록곡 5곡이 초반부에 이어진다.이어 컴백 트레일러 영상으로 먼저 소개된 슈가 솔로곡 '인터루드 : 섀도'와 선공개곡 '블랙 스완'을 거쳐 신곡이 등장한다.'필터'(Filter), '시차', '라우더 댄 밤즈'(Louder than bombs), '욱'(UGH!), '00:00'(Zero O'Clock), '이너 차일드'(Inner Child), '친구', '문'(Moon), '리스펙트'(Respect), '위 아 불릿프루프 : 디 이터널'(We are Bulletproof : the Eternal) 등에 이어 두 번째 트레일러로 선보인 제이홉 솔로곡 '아우트로 : 에고'로 마무리한다.타이틀곡은 11번 트랙 'ON'(온)이다.방탄소년단은 데뷔 후 처음으로 동영상 플랫폼 틱톡(TikTok)을 통해 이날 오전 6시 타이틀곡을 30초가량 선공개한다.실물 음반에 실리는 '온'은 방탄소년단 버전이지만, 호주 출신 세계적 팝 가수 시아(Sia)가 피처링한 버전도 디지털 트랙으로 공개될 예정이다.팝 가수 트로이 시반도 '라우더 댄 밤즈' 곡 작업에 참여하는 등 이번 앨범에서도 세계적 스타들과 협업이 눈에 띈다.이번 앨범이 던질 메시지도 주목된다.사회적 자아를 이야기한 '인트로 : 페르소나'로 출발, 성공의 무게와 두려움을 솔직하게 드러낸 '인터루드 : 섀도' 및 '블랙 스완'을 거쳐 진정한 자신의 모습을 긍정한 '아우트로 : 에고'로 마무리하는 구성을 통해 방탄소년단이 전하려는 이야기의 윤곽을 그려볼 수 있다.슈가는 최근 미국 라디오 쇼에서 "내 내면에 있는 그림자와 마주해야 한다는 게 이 앨범을 관통하는 메시지"라며 "거기에 잠식되지 않고 나아가야 한다는 이야기를 하고 싶다"고 말한 바 있다.RM은 새 앨범 제목인 '7'에 대해 "우리 멤버들 수, 우리가 보내온 (7년의) 시간을 상징하기도 하고 행운을 의미하기도 한다"며 "바로 지금이야말로 이 제목을 써야 할 때라고 느꼈다"고 당시 설명했다.발표하는 앨범마다 '기록 행진'을 이은 방탄소년단이지만, 이번 정규 4집은 어느 때보다 기대감을 끌어올린다.정식 발매도 하기 전 국내외 선주문량은 402만 장(17일 기준)을 넘어서며 방탄소년단 앨범으로는 역대 최대치를 기록했다.20일 기준으로 '인터루드 : 섀도' 트레일러 영상은 유튜브 조회 수 5천800만 뷰를, 아우트로 : 에고' 트레일러는 3천500만 뷰를 각각 넘겼다.방탄소년단은 정규 4집 공개 직후 첫 일정으로 미국 NBC 아침 토크쇼 '투데이 쇼'에 출연, 뉴욕 록펠러 플라자에서 팬들과 만난다.방탄소년단은 이를 위해 20일 출국했다.이어 24일에는 서울에서 글로벌 기자간담회를 연다.오는 4월부터는 스타디움 규모 월드투어에 나선다.현재까지 18개 도시 38회 공연 일정을 확정했다./연합뉴스