美 빌보드에는 BTS만 있네

[연예팀] 방탄소년단이 미 빌보드에서 좋은 성적을 거두고 있다.19일(이하 현지 시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면, 방탄소년단이 2018년 8월 발매한 ‘LOVE YOURSELF 結 Answer’가 ‘빌보드 200’에서 166위를 기록했다. 이는 지난주 176위보다 열 계단 상승한 순위다.뿐만 아니라 ‘월드 앨범’ 1위, ‘인디펜던트 앨범’ 17위 등 차트 상위권에 이름을 올리며 방탄소년단에 대한 식지 않은 관심을 보여줬다.이외에도 ‘월드 앨범’ 차트에 ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’ ‘YOU NEVER WALK ALONE’ ‘BTS WORLD OST’ ‘LOVE YOURSELF 轉 Tear’ ‘LOVE YOURSELF 承 Her’ 등 5개 앨범 모두 순위권을 차지했다.‘소셜 50’ 차트 1위 기록도 유지 중. 2월8일자 차트로 164번째 1위를 하며 최장 기록을 달성한 방탄소년단은 통산 166번째 1위로 전설을 쓰고 있다.한편, 방탄소년단은 21일 오후 6시 네 번째 정규 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : 7’과 타이틀곡 ‘ON’의 키네틱 매니페스토 필름을 공개한다.(사진제공: 빅히트엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr