더 게임, 네 번째 OST Day Always Come On Time 발매 (사진=도너츠뮤직앤)

‘더 게임’의 네 번째 OST가 전격 공개된다.MBC ‘더 게임:0시를 향하여’(이하 더 게임)은 배우들의 섬세한 연기와 감각적인 영상미로 호평을 받고 있으며, 이번 OST는 도경(임주환)의 메인 테마 발라드 곡인 ‘Day Always Come On Time’로, 감성 싱어송라이터 고갱(Gogang)이 가창을 맡았다.고갱은 특유의 감성과 음색으로 도경의 캐릭터를 표현했다. 미스터리한 캐릭터인 도경의 고독한 삶과 쓸쓸한 분위기를 담은 가사를 몽환적인 음색으로 들려주면서 감정선을 더욱 극대화시켰다.피아노 선율과 고갱의 몽환적인 목소리가 어우러진 잔잔한 도입부로 시작하는 ‘Day Always Come On Time’은 드라마의 감각적인 영상미와 함께 시청자들의 눈과 귀를 사로잡을 예정이다.'더 게임' OST 제작사인 도너츠뮤직앤 측은 "고갱의 음악적 색깔이 드라마의 느낌과 잘 어울려 OST 가창을 제안했는데 고갱이 흔쾌히 응해줬다. 'Day Always Come On Time'은 드라마의 스토리와 캐릭터가 갖고 있는 분위기를 고갱의 색으로 녹여낸 곡“이라고 밝혔다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com