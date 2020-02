이달의 소녀 (사진=블록베리크리에이티브)

걸그룹 이달의 소녀(LOONA)가 새로운 기록들을 만들어내고 있다.18일 국내 최대 음반 판매량 집계 사이트 '한터차트'의 글로벌 실시간 차트에 따르면 이달의 소녀의 미니앨범 2집 '해시'(#)의 한정반 A는 2위, 한정반 B 3위, 일반반 A가 4위를 기록했다.특히 이 차트는 전 세계 팬들이 직접 정품 인증해 만들어가는 신개념 음악 차트로 알려져 더욱 의미가 깊다.뿐만 아니라 이달의 소녀의 '해시'는 지난 6일 2020년 6주 차 가온차트 일간 소매점 앨범 차트에서도 1위에 랭크되며 화력을 입증해 보인 바 있다.앞서 이달의 소녀는 지난 5일 컴백 후 미국 빌보드 7개 차트에 진입하며 또 한 번 자체 기록을 경신했었다. 또한 ‘해시’는 빌보드 월드 앨범 차트 4위에 올랐고, 타이틀곡 ‘쏘왓’(So What)은 월드 디지털 세일즈 송 차트에서 4위를 기록했다.특히 컴백과 동시에 전 세계 트위터 트렌드 이슈 1위, 56개국 아이튠즈 앨범 차트에서도 1위로 정상을 찍으며 글로벌 대세 걸그룹으로 자리매김했다.'해시'는 '달의 뒷면'처럼 숨겨왔던 자신의 모습을 당당하게 드러내고 표출하라는 메시지를 담고 있는 앨범으로 인트로곡 '해시'와 타이틀곡 '쏘왓', '넘버원'(Number 1), '오 (예스 아이 엠)’(Oh (Yes I Am))’, '땡땡땡', '365'까지 총 6곡이 수록되어 있으며 한정판 CD에는 CO ONLY 음원이 담겨 있다.한편 이달의 소녀는 신곡 ‘쏘왓’으로 활발한 활동을 펼치고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com