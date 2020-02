그룹 방탄소년단 / 사진제공=빅히트엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]그룹 방탄소년단의 컴백과 함께 공개될 ‘키네틱 매니페스토 필름’에 대한 궁금증이 폭발하고 있다.방탄소년단은 오는 21일 오후 6시 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’과 타이틀곡 ‘ON’의 키네틱 매니페스토 필름(Kinetic Manifesto Film : Come Prima performed by BTS for Lead Single)을 공개한다.지난달 9일 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’ 컴백 맵 공개 후 줄곧 ‘키네틱 매니페스토 필름’의 정체에 대한 관심이 뜨거운 상황. 이에 대해 빅히트 측은 “’키네틱 매니페스토 필름은 타이틀곡 ‘ON’의 콘셉트를 가장 잘 나타내는 표현으로, 방탄소년단이 출연하여 퍼포먼스의 정점을 보여주는 타이틀곡 ‘ON’의 공식 뮤직비디오”라고 설명했다.방탄소년단은 지난해 4월 ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’의 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’ 뮤직비디오 공개 후 기네스 기록을 세운 바 있어, 타이틀곡 ‘ON’의 키네틱 매니페스토 필름으로 어떤 신기록을 세울지 귀추가 주목된다.앞서 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’ 뮤직비디오는 공개 24시간 만에 유튜브 조회수 7460만 건을 돌파해 영국 기네스 월드 레코드가 공식 발표한 ‘24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 비디오’, ‘24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 뮤직비디오’, ‘케이팝 그룹 중 24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 뮤직비디오’ 등 3개 부문에서 전 세계 신기록을 세웠다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>