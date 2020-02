16일 방영된 SBS ‘인기가요’ 방송화면.

[텐아시아=김수경 기자]보이그룹 다크비(DKB)가 신인답지 않은 무대 장악력을 자랑했다.다크비는 16일 오후 방송된 SBS ‘인기가요’에 출연했다.이날 타이틀 ‘미안해 엄마 (Sorry Mama)’(쏘리 마마)로 무대에 오른 다크비는 눈을 뗄 수 없는 퍼포먼스와 강렬한 카리마스로 분위기를 압도했다.뿐만 아니라 다크비는 귀를 사로잡는 래핑은 물론, 9인 9색 매력이 돋보이는 표정 연기까지 뽐내며 괴물 신예의 탄생도 다시 한 번 알렸다.‘미안해 엄마 (Sorry Mama)’는 브레이브엔터테인먼트의 수장 용감한 형제를 주축으로, 레드쿠키와 다크비 멤버들의 공동작업으로 탄생했다.전 세계로 뻗어 나갈 다크비는 ‘미안해 엄마 (Sorry Mama)’로 활발한 활동을 이어가고 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>