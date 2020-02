드림캐쳐, ‘디스토피아 : 더 트리 오브 랭귀지’ 하이라이트 메들리 공개

[연예팀] 드림캐쳐의 새로운 음악이 베일을 벗었다.드림캐쳐의 소속사 드림캐쳐컴퍼니 측은 2월13일 공식 SNS 채널에 첫 정규앨범 ‘디스토피아 : 더 트리 오브 랭귀지(Dystopia : The Tree of Language)’의 하이라이트 메들리를 공개했다.공개된 영상 속에는 인트로와 아웃트로 그리고 타이틀곡 ‘스크림(Scream)’을 포함해 총 14트랙에 이르는 새로운 앨범의 매력이 녹아들었다. 특히 ‘스크림’은 하이라이트 메들리 속 짧은 구간에도 불구, 메탈록을 기반으로 드림캐쳐 특유의 강렬한 매력을 보여준다.이밖에도 스피드메탈의 ‘텐션(Tension)’, 미디엄 템포의 ‘레드 썬(Red Sun)’, 리드미컬한 베이스가 돋보이는 ‘블랙 오어 화이트(Black Or White)’, 오묘한 멜로디가 돋보이는 ‘재즈 바(Jazz Bar)’, 파워풀한 사운드의 ‘사하라(SAHARA)’, 신스 사운드가 특별함을 더하는 ‘인 더 프로즌(In The Frozen)’, 감성적인 ‘새벽’ 등이 수록된다.드림캐쳐컴퍼니 측은 “지난 2017년 데뷔 이후 첫 정규앨범 발표인 만큼 드림캐쳐의 다양한 매력을 제대로 보여드릴 수 있도록 최선을 다해 준비했다”면서 “드림캐쳐의 새로운 세계를 여는 정규 앨범에 많은 관심과 사랑을 부탁드린다”고 당부했다.한편 드림캐쳐의 첫 정규 앨범 ‘디스토피아 : 더 트리 오브 랭귀지’는 18일 각종 음원사이트를 통해 발매된다.(사진제공: 드림캐쳐컴퍼니)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr