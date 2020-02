펜타곤 (사진= 큐브엔터테인먼트 제공)

그룹 펜타곤이 오늘(12일) 첫 정규앨범을 발매하고 컴백한다.펜타곤의 첫 번째 정규앨범 'UNIVERSE : THE BLACK HALL(유니버스 : 더 블랙 홀)'은 그간 폭넓은 음악적 스펙트럼과 화려한 퍼포먼스로 무한한 가능성을 입증해온 펜타곤의 한층 더 성숙해진 모습을 만나볼 수 있다.타이틀곡 'Dr. 베베'는 힙합 리듬을 기반으로 한 일렉트로닉 장르의 곡으로, '히트곡 메이커' 리더 후이가 작사 및 작곡에 참여해 팬들의 기대를 한 몸에 받고 있다.특히, 'Love, Fall, Hurt and Crazy'라는 네 가지 테마를 통해 누구나 사랑에 빠지고 이별하고 상처받고 미쳐가고 다시 사랑하며 반복되는 '사랑의 굴레'를 이야기하며, 이 굴레에서 나를 치유해줄 유일한 'BeBe'에게 외치는 울부짖음을 강렬한 퍼포먼스로 선보일 예정이다.앞서 펜타곤은 타이틀곡 'Dr. 베베' 뮤직비디오 티저 영상에 대한 팬들의 폭발적인 반응에 힘입어 뮤직비디오 본편을 기존 공개 예정 시간보다 18시간 앞선 12일 0시에 깜짝 공개, 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어내며 성공적인 컴백 포문을 열었다.한편, 펜타곤의 첫 정규앨범 'UNIVERSE : THE BLACK HALL(유니버스 : 더 블랙 홀)'은 오늘(12일) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com