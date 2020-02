봉준호 감독 백스테이지./ 사진=앤서니 브레즈니컨 트위터 캡처

[텐아시아=노규민 기자]봉준호 감독의 아카데미 시상식 백스테이지 모습이 공개됐다.소설가 겸 평론가 앤서니 브레즈니컨은 10일 자신의 인스타그램에 "대체 무슨 일이야? 이 순간 봉준호(What the fxxk is going on?-Bong Joon Ho, in this moment)라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다.사진 속 봉준호 감독은 아카데미 시상식 무대 뒤에서 다리에 힘이 풀린 듯 고개를 숙이고 주저앉아 있다.또 다른 사진에서는 정신을 차린듯 카메라를 향해 미소를 짓고 있어 눈길을 끈다.봉준호 감독은 이날 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비극장에서 열린 제92회 아카데미 시상식에서 영화 '기생충'으로 각본상, 감독상, 국제영화상, 작품상 등 4관왕을 차지하는 쾌거를 이뤘다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr