봉준호 감독./사진=텐아시아DB

[텐아시아=태유나 기자]영화 ‘기생충’의 봉준호가 감독상을 거머쥐었다.10일(한국시각) 미국 캘리포니아주 할리우드 돌비극장에서 제92회 아카데미 시상식이 열렸다.‘기생충’의 봉준호 감독을 비롯해 ‘아이리시맨’의 마틴 스코세이지 감독, ‘조커’의 토드 필립스 감독, ‘원스 어폰 어 타임 인 할리우드’의 쿠엔틴 타란티노 감독, ‘1917’의 샘 멘데스 감독이 후보에 오른 가운데 ‘기생충’의 봉준호가 감독상 수상자로 호명됐다.봉준호는 예상하지 못했다는 듯한 반응으로 무대에 올랐다. 그는 “국제영화상을 수상하고 오늘 할일은 끝났다고 생각했다. 너무 감사하다. 어렸을 때 항상 가슴속에 새겼던 말이 있다. ‘가장 개인적인 것이 가장 창의적인 것이다’. 마틴 스코세이지 감독이 한 말이다. 같이 후보에 오른 것만으로도 영광이다. 이 트로피를 오스카에서 허락한다면 ‘텍사스 전기톱’으로 5등분 하고 싶은 마음”이라며 “I am ready to drink tonight until tomorrow(내일까지 밤새 술을 마실 준비가 됐다) “고 다시 한 번 말했다.‘오스카상’으로도 불리는 아카데미상은 미국 영화업자와 사회법인 영화예술 아카데미협회가 선정, 시상하는 미국 최대 영화상이다. TV조선은 이날 이동진 영화평론가와 동시통역사 및 방송인 안현모의 사회로 아카데미상 시상식을 독점 생중계한다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>