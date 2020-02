영화 ‘기생충’ 미국 포스터. /사진제공=CJ엔터테인먼트

[텐아시아=태유나 기자]영화 ‘기생충’이 국제 장편 영화상을 수상해 각본상과 함께 2관왕을 거머쥐었다.10일(한국시각) 미국 캘리포니아주 할리우드 돌비극장에서 제92회 아카데미 시상식이 열렸다.국제 장편 영화상에는 ‘기생충'(한국)을 비롯해 ‘문신을 한 신부님’(폴란드) ‘허니랜드’(북마케도니아) ‘레미제라블’(프랑스) ‘페인 앤 글로리’ (스페인)이 후보에 올랐다. 최종 수상작으로는 이변 없이 ‘기생충’이 호명됐다.봉준호 감독은 “감사합니다. 외국어 영화상에서 국제 영화상으로 이름이 바뀐 뒤 처음으로 받게 돼 더욱 의미가 깊다”며 “이름이 상징하는 바가 있는데 오스카가 추구하는 의미에 지지를 보낸다. 배우와 스텝들이 모두 와 있다. 사랑하는 송강호, 이선균, 박소담, 최우식 등 모든 예술가들에게 찬사를 보낸다”고 말했다. 이어 봉 감독은 영어로 “I am ready to drink tonight until tomorrow(내일까지 밤새 술을 마실 준비가 됐다)”며 웃었다.앞서 ‘기생충’은 미술상과 편집상 수상이 불발됐지만, 각본상 수상에 이어 국제영화상까지 차지하며 오스카 2관왕이라는 쾌거를 달성했다.‘오스카상’으로도 불리는 아카데미상은 미국 영화업자와 사회법인 영화예술 아카데미협회가 선정, 시상하는 미국 최대 영화상이다. TV조선은 이날 이동진 영화평론가와 동시통역사 및 방송인 안현모의 사회로 아카데미상 시상식을 독점 생중계한다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>