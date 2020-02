마마무 문별의 솔로앨범 타이틀곡 ‘달이 태양을 가릴 때’ 티저 영상. /사진제공=RBW

[텐아시아=김지원 기자]마마무 문별의 타이틀곡 ‘달이 태양을 가릴 때(Eclipse)’ 티저 영상이 공개됐다.문별은 9일 자정, 공식 SNS를 통해 두 번째 미니앨범 ‘DARK SIDE OF THE MOON’의 타이틀곡 ‘달이 태양을 가릴 때 (Eclipse)’ 문스타 버전의 티저 영상을 선보였다.공개된 영상 속 문별은 화이트 수트에 글리터 헤어와 메이크업으로 포인트를 더해 반짝반짝 별처럼 빛나고 있다. 화려하고 빛나는 모습과는 달리 문별은 파워풀하고 강렬한 퍼포먼스 예고하며 신곡 ‘달이 태양을 가릴 때 (Eclipse)’를 향한 기대감을 최고조로 이끌었다. 여기에 문별의 매력적인 저음이 돋보이는 ‘달 달 무슨 달 너를 지킬 문스타 / 달처럼 별에 숨어 빛을 삼킬 문스타’라는 노랫말이 흘러나온다.오는 14일 솔로 컴백을 앞둔 문별은 새 미니앨범 ‘DARK SIDE OF THE MOON’의 프롤로그 영상을 시작으로 콘셉트 비디오, 트랙리스트, 티저 영상을 잇달아 선보이며 솔로 아티스트로서의 역량을 보여주고 있다.타이틀곡 ‘달이 태양을 가릴 때 (Eclipse)’는 내면의 이중성을 달이 태양을 가리는 ‘일식’에 빗댄 것이 특징으로, 달과 별의 의미를 지닌 ‘문별’의 이름에서 착안한 양면성을 선명하게 그려낸 1인 2얼굴 콘셉트로 화제를 모으고 있다. 히트메이커 김도훈을 비롯해 서용배, 이후상, 밍키, Inner child 등 RBW 막강 프로듀서 군단이 작업에 참여했으며, 문별도 작사에 힘을 보태며 완성도를 높였다.문별은 오는 14일 오후 6시 타이틀곡 ‘달이 태양을 가릴 때 (Eclipse)’가 수록된 두 번째 미니앨범 ‘DARK SIDE OF THE MOON’을 발표한다.김지원 기자 bella@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>