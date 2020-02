[연예팀] ANS가 ‘쇼! 음악중심’에서 ’Say My Name’을 불렀다.ANS가 금일(8일) 오후 방송된 MBC ‘쇼! 음악중심’에 출연해 새 싱글 ‘Say My Name’ 무대를 선보였다는 소식이다.이날 체크 무늬 포인트를 준 의상을 입고 무대에 올라 화려한 무대 매너와 강력한 칼군무까지 완벽하게 소화해낸 ANS는 시청자의 마음을 단숨에 사로잡았다는 평.신인답지 않은 강렬한 표정과 걸크러시가 느껴지는 댄스 퍼포먼스가 인상적이었다.특히 ‘Say My Name’은 최근 공개된 무대 영상이 중국 웨이보에서 수십만 조회수를 기록하는 등 중화 팬들의 큰 관심을 받고 있다.(사진출처: MBC ‘쇼! 음악중심’ 방송 캡처)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr