그룹 SF9. /사진제공=FNC엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]그룹 SF9이 미국 대중음악전문매체 빌보드에 실렸다.빌보드는 지난 1월 31일(현지시간) ‘SF9 Talk ‘First Collection’ Album: ‘It’s a Rebirth For Us, a New Beginning’이라는 제목의 칼럼을 게재하고 SF9의 정규 1집 ‘퍼스트 컬렉션(FIRST COLLECTION)’에 대해 주목했다.빌보드는 “SF9은 2016년 첫 번째 싱글 ‘팡파레 (Fanfare)’발매 이후 약 3년여 만에 첫 번째 정규 앨범을 발매했다“고 소개했다.이어 빌보드는 SF9과의 인터뷰도 진행했다. 새 앨범에 대해 재윤은 “SF9의 정체성을 확립시켰다”며 “새로운 탄생이자 새로운 시작인 느낌”이라고 설명했다. 주호는 “지금까지 앨범은 우리가 하고 싶은 음악을 해왔었다면, 이번 타이틀 곡 ‘굿 가이(Good Guy)’는 대중분들이 좋아하시는 것이 무엇일지 많이 생각하고 만든 곡”이라고 설명을 덧붙였다.이어 리더 영빈은 “SF9이 하는 모든 것들을 믿어주시는 팬 분들 덕분에 더욱 성숙한 ‘굿 가이’가 되었다”며 팬들에게 감사한 마음을 전하기도 했다.빌보드는 “SF9 멤버 아홉 명 모두가 아티스트로서 성장하고 발전하는 것을 목표로 삼고 있었다”며 정규 1집 ‘퍼스트 컬렉션’에 대해 “SF9의 마지막 변화가 될 수도 있고, 훗날 SF9의 음악 스타일을 지니고 있을 수도 있다. 단지 누구에게 묻느냐에 따라 대답은 전부 다를 것”이라고 호평하며 SF9의 음악적 스펙트럼에 대해 무한한 가능성을 열어뒀다.SF9은 지난 1월 7일 발매한 정규 1집 타이틀 곡 ‘굿 가이’로 음악방송에서 세 개의 트로피를 거머쥐는 등 성공적으로 활동을 마무리하며 명실상부 2020년 대세 그룹으로 주목 받았다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>