그룹 이달의 소녀(LOONA)가 5일 오후 서울 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 새 미니앨범 '해시(#)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 타이틀 곡 'So What' 공연을 펼치고 있다.타이틀곡 'So What'을 포함해 총 6트랙으로 구성된 '해시'는 기존 이달의 소녀가 보여주지 않은 느낌을 극대화 했으며, 더욱 성장한 모습의 소녀들이 다양한 장르와 조화를 이루며 깊이 있는 감성을 표현해 새로움을 선보인다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com