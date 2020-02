이달의 소녀 올리비아 혜, “소녀에 갇히지 않고 그 틀 깨고 싶었어”

[김영재 기자 / 사진 김치윤 기자] 이달의 소녀가 신보에 담긴 메시지와 그 메시지를 왜 걸크러시로 표현했는지를 설명했다.5일 오후 서울시 광진구 예스24 라이브홀에서 걸그룹 이달의 소녀(LOONA)의 미니 2집 앨범 ‘해시(#)’의 발매 기념 쇼케이스가 개최됐다.이달의 소녀는 2016년 10월부터 2018년 3월까지 멤버 12명을 순차 공개하는 독특한 형식으로 이목을 끈 팀이다. 이번 컴백은 지난해 2월 발표한 미니 1집 리패키지 앨범 ‘멀티플 멀티플(X X)’ 이후 약 1년 만의 일이다.‘번(Burn)’은 ‘해시’를 요약하는 중요 키워드다. “곳곳에 ‘타오르다’라는 뜻의 번을 담아냈다”는 김립의 소개에 이어 올리비아 혜는 신보를 ‘#번’으로 요약했다. 그는 “지난 1년간 불꽃처럼 뜨거운 열정으로 열심히 준비했다”고 소개했다.따로 메시지도 있다. 슬로건 ‘투 올 루나스 어라운드 더 월드(To all LOOΠΔs around the world)’에 관해 이브는 “이 세상 모든 소녀에게 정해진 틀과 편견을 벗어나 뜨거운 열정(번)으로 세상에 전진한다면 상상 이상의 변화를 만들어 낼 수 있다는 것을 고하려 했다”며, “이번 활동의 다짐이기도 하다”고 안내했다.그 메시지를 전하기에 가장 적합한 노래가 바로 타이틀곡 ‘쏘왓(So What)’이다. 이달의 소녀의 ‘걸크러시’를 극대화했다는 평. 이브는 “지금까지 달의 앞면만 보여 드렸다면 이번에는 달의 뒷면”이라고 콘셉트를 설명했다. ‘하이하이(Hi High)’ 때는 발랄했고, ‘버터플라이(Butterfly)’ 때는 몽환적이었다면, ‘소왓’은 강렬 그 자체다. 올리비아 혜는 “소녀의 틀에 갇히지 않고 그 틀을 깨고 싶었다”고 설명했다.참고한 걸크러시는 따로 없을까. 이브는 “선배님들의 걸크러시와는 다른 매력을 강구했다”며, “표정부터 안무까지 우리만의 새로운 것을 만들어 내려 했다”고 답했다.한편, 걸그룹 이달의 소녀(LOONA)는 금일(5일) 오후 6시 미니 2집 앨범 ‘해시(#)’ 및 타이틀곡 ‘소왓(SO What)’을 발표했다.bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr