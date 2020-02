이달의 소녀, 새 미니 '해시'로 컴백

"1년 만의 컴백, 열심히 준비했다"

그룹 이달의 소녀 /사진=변성현 기자

그룹 이달의 소녀가 컴백 소감을 전했다.이달의 소녀(희진, 현진, 하슬, 여진, 비비, 김립, 진솔, 최리, 이브, 츄, 고원, 올리비아 혜)는 5일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 새 미니앨범 '해시(#)' 발매 기념 쇼케이스를 개최했다.이번 컴백은 지난해 2월 발매한 리패키지 앨범 '멀티플 멀티플(XX)' 이후 약 1년 만이다. 희진은 "1년 만의 컴백이라 긴장도 많이 되고 떨렸다. 기다려주신 팬분들 생각하면서 멋진 모습 보여드려야겠다고 마음먹고 열심히 했다"고 소감을 밝혔다.앨범명인 '해시'는 단독으로 쓰일 때는 큰 의미가 없지만 특정 문자 또는 단어와 함께 사용될 때 특별한 기능이나 능력을 갖게 된다. 멤버들은 '운명과 운명을 충돌시켜 우연을 만든다'라는 의미가 담긴 '해시'를 통해 걸크러쉬한 모습을 선보이겠다는 각오다.앞서 공개된 티저를 통해서도 강렬한 분위기를 느껴볼 수 있었다. '타오른다'라는 의미의 'BURN'이라는 키워드를 첫 티저 영상에 노출했으며, 베일에 싸인 달의 뒷면을 중심으로 확장된 세계관 스토리를 전개해 그간 이달의 소녀가 선보이지 않았던 새로운 모습에 초점을 뒀다.김립은 키워드 'BURN'에 대해 "티저에서부터 중요했다"며 "이번 앨범의 상징적인 요소는 물론이고, 콘셉트, 뮤직비디오 등에 '타오른다'는 의미를 담아냈다"고 설명했다.이달의 소녀는 '해시'의 슬로건인 'To all LOOΠΔs around the world'를 통해 세상의 모든 이달의 소녀들에게 도전하는 것을 두려워하지 말고, 자리에서 일어나 뜨거운 열정으로 세상에 도전하고 전진하라는 능동적이고 주체적인 메시지를 표현한다. 이에 대해 이브는 "이번 앨범 우리의 다짐이기도 하다"고 전했다.이달의 소녀의 새 미니앨범 '해시'는 이날 오후 6시에 공개된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com