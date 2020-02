이달의 소녀 (사진=블록베리크리에이티브)

그룹 이달의 소녀(LOONA)가 5일 컴백을 앞두고 신곡 ‘쏘왓’(So What)의 퍼포먼스 티저를 공개했다.이달의 소녀(희진, 현진, 하슬, 여진, 비비, 김립, 진솔, 최리, 이브, 츄, 고원, 올리비아 혜)의 소속사 블록베리크리에이티브 측은 4일 0시 이달의 소녀 공식 유튜브 채널을 통해 미니앨범 ‘해시’(#)의 타이틀곡이자 신곡인 ‘쏘왓’(So What)의 퍼포먼스 티저 영상을 공개해 화제다.공개된 영상은 웅장한 베이스의 ‘쏘왓’(So What) 도입부와 함께 시작되며 멤버 이브의 등장과 동시에 ‘I’m So Bad’라는 문구를 드러내 강렬함을 더했다.또한 멤버 비비가 스프레이통을 아래로 던지자 화면이 전환되고 완전체의 이달의 소녀가 레드 조명과 함께 등장하며 군무를 선보여 시선을 끌었다.이번 퍼포먼스 티저 영상에서는 신곡 ‘쏘왓’(So What)의 하이라이트 부분 가사가 삽입되어 ‘가시 돋친 게 So What, 얼음 같은 게 So What, 겁이 없는 게 어때서 So What’을 통해 당당하고 자신감 넘치는 이달의 소녀의 모습을 담아내 전 세계 팬들의 궁금증을 증폭시켰다.특히 이달의 소녀는 1년 만에 컴백을 예고한 것으로, ’To all LOOΠΔs around the world’(세상의 모든 이달의 소녀들에게)라는 메시지와 탄탄한 세계관을 담은 ‘달의 뒷면’, ‘달의 코로나’라는 힌트를 던지며 성장한 모습으로 돌아올 것을 예고해 기대감을 끌어올렸다.한편 이달의 소녀의 신곡 ‘쏘왓’(So What)이 수록된 미니앨범 '해시'(#)는 오는 2월 5일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com