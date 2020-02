양준일 에세이 ‘양준일 MAYBE 너와 나의 암호말’./사진제공=알라딘

[텐아시아=태유나 기자]3일 오전 10시 예약 판매를 개시한 양준일 에세이 '양준일 MAYBE 너와 나의 암호말'이 10분 만에 판매량 1500부를 돌파했다.'양준일 MAYBE 너와 나의 암호말'은 팬들의 소환으로 19년 만에 본격 활동을 재개한 양준일의 첫 책으로, 양준일이 세상에 건네는 위로와 희망 그리고 진심, 어둠 속에서도 늘 빛을 향하는 그의 생각, 표정과 몸의 선으로 마음을 전하는 사진을 담은 책이다.인터네 서점 알라딘의 도서팀 송진경 차장은 "지난 11월 판매된 펭수 에세이 '오늘도 펭수, 내일도 펭수' 초반 판매 속도가 1.5배 더 빠른 것으로 보인다"고 알렸다. '오늘도 펭수, 내일도 펭수'는 판매 10분 만에 1천부를 돌파했던 기록이 있다. 주 구매층의 평균 연령은 42세로, 40대 여성의 구매가 전체 구매의 45%를 차지하는 것으로 나타났다.양준일 에세이 '양준일 MAYBE 너와 나의 암호말'는 오는 14일 정식 출간된다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr