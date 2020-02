젝스키스 (사진=YG엔터테인먼트)

젝스키스가 음악 방송에 이어 라디오 스튜디오에 출격, 전방위 'ALL FOR YOU' 활동에 나서며 팬들과 접점을 넓혀가고 있다.젝스키스는 3일 방송되는 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'와 MBC 표준FM '산들의 별이 빛나는 밤에'에 출연한다.은지원 이재진 김재덕 장수원 네 멤버 재편 후 첫 활동에 나선 젝스키스는 새 앨범 'ALL FOR YOU' 제작 뒷이야기 등을 전할 예정. 오랜 시간 함께한 만큼 멤버들의 끈끈한 팀워크와 재치 있는 입담이 기대된다.젝스키스는 지난 1일과 2일 MBC '쇼! 음악중심'과 SBS '인기가요'에서 타이틀곡 'ALL FOR YOU'는 물론 또 다른 수록곡인 '꿈 (DREAM)'과 '제자리 (ROUND & ROUND)' 무대를 각각 꾸며 박수갈채를 받았다.젝스키스는 특히 'ALL FOR YOU' 무대에서 노란색 꽃으로 장식한 스탠드 마이크와 춤을 추는 듯한 안무를 선보여 팬들을 설레게했다.젝스키스는 매주 금요일 젝스키스 유튜브 채널 등에 공개되는 리얼리티 프로그램 '젝포유'를 통해서도 팬들과 만나고 있다.또 새 앨범 발매를 기념해 오픈한 팝업 카페 '옐로우 카페'(서울 연남동 8810 리스트레토 바)는 2월 9일까지 운영된다. '옐로우 카페'는 'ALL FOR YOU' 뮤직비디오 촬영장을 본뜬 공간 등 다양한 볼거리로 꾸며졌다.음악방송에서 공개된 젝스키스의 업그레이드 된 무대는 오는 3월 6일부터 8일까지 서울 경희대학교 평화의전당에서 열리는 콘서트('SECHSKIES 2020 CONCERT [ACCESS]')서 펼쳐진다.젝스키스는 지난달 28일 첫 미니앨범 'ALL FOR YOU' 앨범을 공개했다. 타이틀곡 'ALL FOR YOU'는 1990년대 감성의 R&B를 젝스키스의 색으로 재해석한 곡으로, 사랑하는 사람을 향한 마음을 따뜻하게 표현했다.새 앨범에는 타이틀곡 'ALL FOR YOU'를 포함해 '꿈 (DREAM)', '의미 없어 (MEANINGLESS)', '제자리 (ROUND & ROUND)', '하늘을 걸어 (WALKING IN THE SKY)' 등 총 5곡이 수록됐다.