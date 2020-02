그룹 방탄소년단의 지민 / 사진=텐아시아DB

[텐아시아=우빈 기자]그룹 방탄소년단의 지민이 미국판 ‘복면가왕’인 ‘더 마스크드 싱어’의 러브콜을 받았다.지난 2일(현지시간) 미국 매체 스타일캐스터는 ‘더 마스크드 싱어’의 새 시즌에 나와야 할 10명의 셀럽(10 Celebrities Who Should Be on the New Season of ‘The Masked Singer’)이라는 제목으로 한 기사를 게재했다.‘더 마스크드 싱어’는 미국 폭스에서 지난해 1월 2일부터 방영 중인 프로그램으로, 국내의 MBC ‘미스터리 음악쇼 복면가왕’의 포맷을 기반으로 제작되었다. 닉 캐넌이 진행하는 미국판 쇼는 2019년 초연 이후 큰 인기를 끌었다.‘더 마스크드 싱어’는 몇 달 전부터 방탄소년단 멤버 출연설이 미국 SNS를 강타했다. 이에 언론은 멤버 중 한 명이 이 마스크를 쓸 때가 올 수도 있다고 예상했고, 멤버로 지민을 예상했다.‘더 마스크드 싱어’의 제작자 플레스티스 스마트독미디어 대표는 “시즌1을 론칭할 때 BTS가 트위터와 유튜브를 통해 홍보해준 덕에 엄청나게 많은 ‘좋아요’를 받고 관심을 얻었다. 이 자리를 빌려 다시 감사드린다”며 “BTS가 (더 마스크드 싱어에) 출연하고 싶다면 연락 부탁한다”고 밝히며 방탄소년단에 대한 애정을 드러내기도 했다.해당 매체는 “지민은 가창력이 뛰어나고 보컬이 부드럽다”고 극찬했다. 그러면서 방탄소년단이 세계에서 가장 인기 있는 보이밴드라 출연은 어려울 것이라고 지적했다. 그럼에도 해당 매체는 “하지만 절대 안 된다고 하지 마!”라며 지민의 ‘더 마스크드 싱어’ 새 시즌 출연에 대한 희망을 드러냈다.한편 방탄소년단은 오는 21잉 네 번째 정규 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : 7’을 발매한다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>