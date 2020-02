아이브이 ‘노 아더 웨이’./ 사진제공=에어플레인 모드

[텐아시아=김수경 기자]미국 캘리포니아 출신의 신예 힙합 뮤지션 아이브이(IV)가 새 싱글 ‘No Other Way’를 발표했다.2018년 당시 고등학생이었던 아이브이는 데뷔 싱글 ‘Summer Biz’를 발표하며 10대 아티스트들로 채워지고 있는 전 세계 힙합신의 세대교체 물결에 성공적으로 합류했다. 아이브이는 엠넷 ‘쇼미더머니8’에도 출연했다.아이브이는 또한 팔로알토(Paloalto)와 함께한 프로듀서 빅바나나(Big Banana)의 대표곡 ‘Stay at Peace’, 최근 발표한 두 번째 싱글 ‘Side 2 Side’ 등으로 커리어를 탄탄히 구축하고 있다.아이브이가 데뷔 후 세 번째로 발표하는 싱글 ‘No Other Way’는 지난 작품들과 마찬가지로 아이브이 특유의 감각적인 리듬과 멜로디가 돋보이는 곡이다.이국적인 분위기의 라틴 기타 사운드가 아이브이의 묵직한 톤과 어우러진 이번 싱글은 트랩 사운드에 질린 힙합 팬들의 욕구를 채워줄 것으로 예상된다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>