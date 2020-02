김다솜(사진=방송화면캡쳐)

배우 김다솜이 다재다능한 매력으로 시청자들을 매료시켰다.지난 1월 25일, 2월 1일 방송된 SBS 예능프로그램 ‘정글의 법칙 in 폰페이’에서 김다솜은 무엇이든 척척해내는 야무진 정글 생존기를 펼쳐 시선을 집중시켰다.‘정글의 법칙 in 얍’에 이어 두 번째로 정글 출격에 나선 김다솜은 ‘정글의 법칙 in 폰페이’를 통해 가파른 경사의 산을 척척 올라가는 뛰어난 등산 실력을 보여주며 남다른 활약을 예고했다.또한 김다솜은 폰페이에서의 저녁 식사를 위해 자신의 실력을 가감 없이 보였다. 그는 거대한 크기의 장어를 거리낌 없이 만지는가 하면 내장 손질마저 원샷원킬로 섭렵, 야무진 솜씨로 장어탕을 완성해 환호성을 자아냈다.뿐만 아니라 김다솜은 적극적이고 똑 부러진 면모로 험난한 정글을 이겨냈다. 엄청난 폭우가 쏟아지는 상황에서도 팀원들과 함께 척척 집을 지어가며 환상의 팀워크를 자랑한 것.이처럼 김다솜은 등산부터 요리까지 못하는 게 없는 다재다능한 모습으로 시청자들의 마음을 사로잡았다. 그의 업그레이드된 생존력은 정글에서 빛을 발하며 ‘다재다솜’이라는 수식어를 얻기도. 다방면으로 맹활약을 펼친 김다솜이 앞으로 보여줄 정글 생존기에 더욱 관심이 모아지고 있다.한편, 김다솜이 출연하는 SBS 예능프로그램 ‘정글의 법칙 in 폰페이’는 매주 토요일 밤 9시에 방송된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com