아이콘 (사진=YG엔터테인먼트)

아이콘(iKON)의 새 앨범에 김동혁이 첫 메인 프로듀싱한 곡이 담겼다. 바비는 3곡을 공동 작사했다.YG엔터테인먼트는 1일 공식 블로그를 통해 아이콘의 세 번째 미니앨범 'i DECIDE' 트랙리스트 포스터를 공개했다.이번 아이콘의 새 앨범 'i DECIDE'에는 타이틀곡 '뛰어들게 (Dive)'를 비롯해 'Ah Yeah', '온 세상 (All The World)', '견딜만해 (Holding On)', '너란 바람 따라 (Flower)' 등 총 5곡이 담겼다.B.I, MILLENNIUM, Diggy, 강욱진, 승, DUSTYY HAN, DK, HRDR, iHwak, BOBBY 등 탄탄한 실력파 YG 프로듀서진과 아이콘 멤버들이 이름을 올려 완성도 높은 음악을 예고했다.특히 창작 활동시 DK라는 예명을 쓰는 김동혁은 '너란 바람 따라'의 작사·작곡은 물론 메인 프로듀싱까지 맡으며 음악적 성장을 입증했다.'너란 바람 따라'는 서정적인 멜로디와 중독성 강한 후렴구가 어우러져 아이콘 특유의 발라드 감성을 뚜렷하게 보여주는 곡이다.바비는 'Ah Yeah', '온 세상', '너란 바람 따라' 등 총 3곡의 작사가로 포함됐다. 바비는 소중한 팬들에 대한 아련한 감정을 가사에 듬뿍 담아내 의미를 더했다.'i DECIDE'는 아이콘의 새로운 자세를 제시하는 앨범이다. 'NEW KIDS' 시리즈를 통해 성장한 아이콘이 본인들의 나아가야 할 길을 스스로 결정하고 몰두한다는 열정과 의지를 표현했다.앞서 예고된 타이틀곡 '뛰어들게'는 반복적인 컨트리풍의 기타 리프와 풍부한 사운드가 인상적인 댄스 장르다. 사랑하는 사람을 위해 그 어떤 일도 할 수 있는 용기를 전하는 가사가 폭발적인 흡입력을 발휘하며 리스너들의 공감대를 불러일으킬 것으로 기대된다.아이콘은 오는 6일 오후 6시 'i DECIDE' 전곡 음원을 발매한다. YG셀렉트와 주요 유통 채널을 통해 예약 판매 중인 앨범은 7일부터 전국 온·오프라인 음반 매장에서 만나볼 수 있다.