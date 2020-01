펜타곤 (사진=큐브엔터테인먼트)

그룹 펜타곤이 스케줄 티저 이미지를 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.펜타곤은 31일 0시 펜타곤의 공식 SNS를 통해 오는 2월 12일 발매되는 첫 정규앨범 'UNIVERSE : THE BLACK HALL(유니버스 : 더 블랙 홀)'의 컴백 스케줄러를 공개했다.공개된 스케줄러에 따르면 펜타곤은 오는 2월 3일 트랙리스트를 시작으로 콘셉트 이미지, 오디오 티저, 콘셉트 필름, 뮤직비디오 티저 영상을 차례로 오픈한다.특히 발매 하루 전인 11일에는 네이버 V LIVE 채널을 통해 앨범 코멘터리 방송을 진행하며, 발매 당일인 12일에는 쇼케이스를 열고 팬들과 직접 소통할 예정이어서 더욱 기대를 모은다.펜타곤의 첫 정규앨범 'UNIVERSE : THE BLACK HALL(유니버스 : 더 블랙 홀)'은 지난해 7월 발매된 미니 9집 'SUM(ME:R)(썸머)' 이후 약 7개월 만의 신보로, 첫 월드투어 'PRISM'을 통해 한층 더 성장한 펜타곤이 새롭게 선보일 모습에 팬들의 이목이 집중되고 있다.한편 펜타곤의 첫 정규앨범 'UNIVERSE : THE BLACK HALL(유니버스 : 더 블랙 홀)'은 오는 2월 12일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com