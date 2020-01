그룹 슈퍼주니어 일본 미니앨범 ‘I THINK U’ 공식 이미지 / 사진제공=레이블 SJ

[텐아시아=우빈 기자]그룹 슈퍼주니어의 일본 앨범 ‘I THINK U’가 오리콘 데일리 차트 1위를 차지했다.슈퍼주니어가 지난 29일 발매 ‘I THINK U’는 지난해 10월 한국에서 발표한 정규 9집 ‘Time_Slip’(타임슬립)의 수록곡 ‘I Think I’ 일본어 버전이 타이틀곡으로 수록됐다. 이외에도 일본 오리지널 트랙 ‘Fly to the Moon’, ‘Spotlight’, ‘BLUE’, ‘愛が?えてくれたこと’(사랑이 알려준 것)까지 5곡이 수록됐다.‘Fly to the Moon’은 펑크 기타와 레트로 풍의 신스가 돋보이는 팝 장르로, 곡 전반에 달빛을 받으며 드라이브 하는 듯한 분위기를 선사한다. ‘Spotlight’는 하나의 쇼를 보고 있는 듯 다이나믹한 구성이 인상적인 디스코 팝 댄스 곡이다.이특, 예성, 신동, 은혁이 보컬로 참여한 ‘BLUE’는 사랑, 아픔, 그리움의 감정을 바다의 깊은 파란색으로 표현해 슈퍼주니어의 색다른 음악적 매력을 만날 수 있다. 마지막으로 동해가 작곡에 참여한 ‘愛が?えてくれたこと’(사랑이 알려준 것)은 헤어지는 순간을 솔직하게 표현한 가사로 곡의 서정적인 분위기를 극대화 시켰다.일본 새 앨범 발매와 더불어 슈퍼주니어는 오는 2월 7~9일 오사카, 2월 15~16일 후쿠오카, 3월 25~26일 사이타마에서 단독 콘서트 ‘SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 8 : INFINITE TIME’ (슈퍼주니어 월드 투어 - 슈퍼쇼 8 : 인피니트 타임)을 개최해 팬들과 더욱 가깝게 소통할 예정이다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>