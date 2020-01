CBS ‘제임스 코든쇼’ 캡처.

방탄소년단 ‘블랙 스완’ 퍼포먼스.

[텐아시아=김수경 기자]그룹 방탄소년단이 29일(이하 한국시간) 미국 CBS 토크쇼 ‘제임스 코든쇼’에 출연해 인터뷰 후 ‘블랙 스완’ 무대를 TV에서는 최초 공개했다.방탄소년단은 이날 방송된 CBS 채널 인기 토크쇼 ‘더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든(The Late Late Show with James Corden, 이하 ‘제임스 코든쇼’)에서 완전체로 출연했다. 방탄소년단이 ‘제임스 코든쇼’에 출연하는 건 2017년 11월, 2018년 6월 이후 3번째다.제임스 코든은 방탄소년단에게 제62회 그래미 어워즈에 퍼포머로 출연한 소감을 먼저 물으며 인터뷰를 시작했다. 제이홉은 “특별했다”, RM은 “K팝이 전세계적으로 인정받는구나 싶었다”라고 말했다. 슈가는 “우리는 다음 단계로 갈 것”이라며 그래미 어워즈에 후보로 다시 올 것을 암시했다.제임스 코든은 방탄소년단의 칼군무도 언급하며 멤버들에게 춤 동선을 잊어버리면 어떻게 대응하는지도 물었다. 이에 진은 “Sorry, please”(미안하다)라고 재치있게 말해 웃음을 자아냈다. 제임스 코든은 제이홉에게 “춤을 가장 빠르게 익히는 멤버”라며 대응법을 물었고 “상관하지 않는다”란 답을 받았다.방탄소년단이 오는 2월에 발매할 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’ 에 대한 질문도 이어졌다. 제임스 코든이 신보에 대해 기대할 만한 포인트를 묻자 RM은 “제목에 들어간 7은 우리가 데뷔한 지 7년이라는 의미와 멤버 수가 7명이라는 의미를 담았다. 우리에게 특별한 숫자”라며 기대를 당부했다.아미한테 전하는 메시지로는 태형이 “아미의 행복을 바란다. 아미를 위해 우리가 있을 것”이라고 남겼다.방탄소년단은 정규 4집 선공개곡인 ‘블랙 스완’ 퍼포머스를 펼친 후 제임스 코든, 배우 애쉬튼 커쳐와 숨바꼭질을 하며 재미를 더했다.방탄소년단은 2월 21일 ‘MAP OF THE SOUL : 7′을 발매한다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>