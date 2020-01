제임스 코든 트위터 캡처.

[텐아시아=김수경 기자]영국 배우 제임스 코든이 29일 자신의 트위터에 그룹 방탄소년단과 함께 찍은 사진을 공개했다.제임스 코든은 29일 오전(이하 한국시간) 트위터에 "When you get in the lift with tonight's guests! @cbs 12.30 x"(오늘밤 게스트들과 엘레베이터에서)라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.방탄소년단은 이날 오후 방송되는 미국 CBS 채널 심야 인기 토크쇼 '더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든(The Late Late Show with James Corden, 이하 '제임스 코든쇼')에서 신곡 'Black Swan'(블랙 스완) 무대를 최초 공개한다. 방탄소년단이 '제임스 코든쇼'에 출연하는 건 2017년 11월, 2018년 6월 이후 3번째다.방탄소년단은 지난 17일 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'의 선공개곡 'Black Swan'을 발표했다.방탄소년단은 오는 2월 21일 'MAP OF THE SOUL : 7′(맵 오브 더 소울 : 세븐)을 발매한다.