그룹 젝스키스의 은지원(왼쪽부터), 장수원, 김재덕, 이재진./ 사진제공=YG엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]그룹 젝스키스의 첫 미니 앨범 ‘ALL FOR YOU’의 동명의 타이틀곡이 각 음원 차트에 안착했다.29일 오전 9시 기준 ‘ALL FOR YOU’는 멜론 실시간 차트(이하 동일) 89위, 벅스 20위, 지니뮤직과 올레뮤직 18위에 들었다.지난 28일 오후 6시 발매된 ‘ALL FOR YOU’는 젝스키스가 4인조로 재편한 후 처음으로 내는 앨범의 타이틀곡이다. 사랑하는 사람을 향한 마음을 담아냈다.젝스키스는 이날 메인 보컬인 강성훈, 서브 보컬인 고지용이 빠진 은지원, 이재진, 김재덕, 장수원의 4인조로 컴백했다.젝스키스는 오는 3월 6일부터 8일까지는 서울 경희대학교 평화의전당에서 콘서트 ‘SECHSKIES 2020 CONCERT [ACCESS]’를 열고 팬들을 만난다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>