‘블랙독’ OST, 민서 ‘Love Yourself’ (사진= CJ ENM 제공)

따뜻한 웃음과 공감을 선사하고 있는 tvN ‘블랙독’이 ‘자존감 힐링송’을 공개한다.tvN 월화드라마 ‘블랙독’ 측은 오늘(28일) 네 번째 OST인 민서의 ‘Love Yourself (너에게 말해줘)’를 발매한다고 밝혔다.‘Love Yourself (너에게 말해줘)’는 이제 막 사회에 뛰어 들어 길고 긴 마라톤을 준비하고 있거나 끝이 없을 것만 같은 막막한 곳에서 길을 잃은 이들에게 전하는 ‘자존감 힐링송’이다.특히 ‘Love Yourself (너에게 말해줘)’는 ‘낙하산’이라는 오해를 받으며 힘겹게 신입 기간제 교사 생활을 시작한 고하늘(서현진 분)의 성장통을 현실적으로 표현해 주는 노래이기도 하다. 고하늘처럼 인생의 정답을 알지 못하는 상황 속에서도 주어진 길을 계속 걸으려는 의지를 담고 있다.또한 있는 그대로의 내 모습이 한없이 초라하고, 세상에 섞이지 못 해 불완전한 상태일지라도 현실 앞에서 좌절하지 않고 스스로에게 용기를 주고자 하는 마음을 드러낸 곡이라는 점에서 시청자들에게 큰 울림을 줄 것으로 기대된다.‘Love Yourself (너에게 말해줘)’ 가창을 맡은 민서는 꾸밈없이 솔직하고 순수한 보컬톤으로 노래의 메세지를 한층 더 돋보이게 해준다. 추상적이고 동화처럼 아름다운 가사가 아닌, 지친 이들을 위해 가장 필요한 말들을 담담하게 담아낸 가사 역시 인상적이다.‘블랙독’은 사립고등학교에 떨어진 신입 기간제 교사 고하늘의 치열한 고군분투는 물론, 우리 주변에 있을 법한 평범한 선생님들의 다이내믹 일상을 밀도 있게 그려내 유쾌하면서도 깊은 공감을 선사하고 있다. 매주 월, 화요일 밤 9시 30분 방송된다.한편 tvN 월화드라마 ‘블랙독’ OST Part 4 민서의 ‘Love Yourself (너에게 말해줘)’는 28일 오후 6시 각종 음원 사이트 등을 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com