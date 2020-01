그룹 젝스키스의 은지원(왼쪽부터), 장수원, 김재덕, 이재진./ 사진제공=YG엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]‘ALL FOR YOU’로 돌아온 그룹 젝스키스가 동명의 타이틀곡 ‘ALL FOR YOU’에 대해 “컬러 미 배드 스타일의 알앤비 감성이 담긴 곡”이라고 소개했다.28일 오전 11시 서울 여의도동 콘래드호텔에서 열린 젝스키스 미니 1집 ‘올 포 유(ALL FOR YOU)’ 기자간담회에서였다.젝스키스는 1997년 정규 1집 ‘젝스키스’로 데뷔한 이후 2017년 9월까지 여섯 장의 정규 앨범을 냈지만 미니 앨범은 ‘올 포 유’가 처음이다. ‘올 포 유’에는 동명의 타이틀곡 ‘ALL FOR YOU’를 비롯해 ‘꿈(DREAM)”의미 없어(MEANINGLESS)”제자리(ROUND&ROUND)”하늘을 걸어(WALKING IN THE SKY)’까지 다섯 곡이 수록됐다.은지원은 타이틀곡 ‘ALL FOR YOU’에 대해 “(젝스키스가 활동했던 1990년대 당시) 양대 산맥이 보이즈 투 맨(Boyz II Men)과 컬러 미 배드(Color Me Badd)가 있었다면 ‘ALL FOR YOU’는 컬러 미 배드 스타일”이라고 말했다.이어 “젝스키스는 여러 장르를 항상 해왔다. 이번 앨범도 장르에 치우치지 않고 알앤비 감성, 댄스곡, 마이애미 베이스 장르 등 다양한 곡을 담았다. 숨은 보석 같은 곡이 많다”고 덧붙였다.젝스키스는 메인 보컬인 강성훈, 서브 보컬인 고지용이 빠진 은지원, 이재진, 김재덕, 장수원의 4인조로 이날 컴백한다.‘올 포 유’는 이날 오후 6시부터 각 음원 사이트에서 감상할 수 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>