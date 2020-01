[연예팀] 젝스키스 첫 미니 앨범 미리듣기가 공개됐다.YG엔터테인먼트 측은 금일(27일) 오후 6시 공식 블로그에 젝스키스의 첫 번째 미니 앨범 ‘ALL FOR YOU’ 샘플러 영상을 게재했다.앨범과 동명의 타이틀곡 ‘ALL FOR YOU’를 비롯해 ‘꿈(DREAM)’ ‘의미 없어(MEANINGLESS)’ ‘제자리(ROUND & ROUND)’ ‘하늘을 걸어(WALKING IN THE SKY)’까지 총 5곡이다.타이틀곡 ‘ALL FOR YOU’는 사랑하는 사람을 향한 마음을 따뜻하게 표현한 곡으로, 공감되는 가사와 부드러운 선율이 조화를 이뤘다.샘플러 영상에 앞서 예고된 젝스키스의 ‘컴백 D-1’ 포스터는 올겨울 젝스키스가 불어넣을 가요계 훈풍을 고대하게 한다. 은지원, 이재진, 김재덕, 장수원 네 멤버의 다정한 눈빛과 따스한 카리스마가 보는 이의 미소를 불러일으킨다.젝스키스의 ‘ALL FOR YOU’ 앨범 전곡 음원은 28일 오후 6시, 오프라인 앨범은 29일 발매된다.(사진제공: YG엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr