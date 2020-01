방탄소년단, 한국 가수 첫 그래미 공연…대중음악사 또 한획(종합)

'올드 타운 로드' 합동무대…멤버들 "그래미는 모든 아티스트 꿈, 영광이다"그룹 방탄소년단(BTS)이 26일(LA 현지시간) 래퍼 릴 나스 엑스 등과의 합동공연을 통해 짧지만 성공적으로 그래미 어워즈 첫 무대를 치렀다.방탄소년단은 이날 미국 로스앤젤레스(LA) 스테이플스 센터에서 열린 제62회 그래미 어워즈 시상식 2부에서 래퍼 릴 나스 엑스, 컨트리 가수 빌리 레이 사이러스 등과 함께 '올드 타운 로드 올스타즈'(Old Town Road All-Stars) 무대를 꾸몄다.릴 나스 엑스가 홀로 방 안에서 자신의 히트곡 '올드 타운 로드'를 선창하면서 공연이 시작됐다.이어 회전식 무대가 돌아가면서 서울을 연상케 하는 빌딩숲 야경으로 배경이 바뀌고 방탄소년단이 나타나자 관객석에서 함성이 울렸다.리더 RM은 릴 나스 엑스에게 문을 열어주며 서울로 초대하는 듯 무대를 연출했다.멤버들과 릴 나스 엑스는 '올드 타운 로드'를 비튼 '서울 타운 로드'(Seoul Town Road)를 함께 불렀다.'서울 타운 로드'는 RM이 지난해 7월 '올드 타운 로드'에 피처링해 발표한 협업 음원이다.한국의 호미를 재치있게 거론한 '내 가방엔 호미가 들었지'(I got the homis in my bag), '호미는 철로 만들고, 한국 거고, 최고지'(Homis made of steel, from Korea, they're the be-e-est) 등의 랩 가사가 등장하는데 이날 무대에서도 방탄소년단 멤버들이 신명나게 선사했다.LED 스크린에 도시 야경과 함께 'BTS', 한글 '아미' '커넥트' 등의 글자가 적힌 모습도 눈에 띄었다.방탄소년단은 이후 한 번 더 등장해 릴 나스 엑스, 빌리 레이 사이러스, 어린이 가수 메이슨 램지 등 무대에 참여한 모든 아티스트와 함께 '올드 타운 로드' 후렴 부분을 불렀다.이날 무대에는 그간 '올드 타운 로드'에 협업한 뮤지션들이 참여했다.래퍼 영떡(Young Thug), 나스(Nas)도 함께했다.방탄소년단 멤버들은 전매특허인 '칼군무'는 아니지만 신나게 그루브를 타며 자연스러운 무대매너를 선보였다.이날 공연은 한국 가수가 팝계 최고 권위의 그래미에서 펼친 첫 무대라는 점에서 한국 대중음악사에 또 하나의 중요한 장면으로 기록됐다.방탄소년단은 작년 제61회 그래미 어워즈에 시상자로 참석한 데 이어 올해 퍼포머로서 2년 연속 그래미 무대를 밟았다.무대를 마친 방탄소년단 멤버들은 소속사 빅히트엔터테인먼트를 통해 "지난해 시상을 하며 꼭 돌아오겠다는 말을 했었는데 현실이 될 줄은 꿈에도 몰랐다"며 감격을 전했다.이들은 "환상적인 무대로 이 자리에 다시 오게 되어 영광이다"라며 "그래미 어워즈 무대는 모든 아티스트들의 꿈인데, 그 꿈에 닿았다는 것 자체가 너무 감사하고 행복한 일"이라고 밝혔다.다만 이날 방탄소년단이 비교적 짧은 합동 무대에 그치고 단독 무대를 펼치지 못하면서 아쉬움이 공존한다는 평가도 있었다.엠넷 생중계 진행을 맡은 팝 DJ 배철수는 "한국 아티스트 무대를 그래미에서 보게 된다니 감개무량하다"면서도 "뿌듯하면서도 다시 한번 아쉬움을 표한다"고 말했다.방탄소년단은 올해 그래미상 후보엔 오르지 못했다.빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 1위를 여러 차례 차지한 방탄소년단이 후보에 오르지 못한 데 대해 그래미의 고질적 보수성을 지적하는 목소리가 미국 음악계 안에서도 나왔다.임진모 대중음악평론가는 엠넷 생중계에서 방탄소년단의 향후 그래미 후보 진출 가능성에 대해 "앞으로 팝 (장르) 부문에서 후보에 오르고 수상할 가능성이 있다고 본다"고 말했다./연합뉴스